Евросоюз может ввести санкции в случае отказа Путина от встреч по Украине

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЕС промедление или отказ от встречи Путина с Зеленским воспримут как очередной повод для введения новых антироссийских санкций, сообщает The Telegraph.

Новые санкции ЕС против РФ могут быть введены на фоне любых осложнений с проведением двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник The Telegraph.

"Если Путин будет медлить, увиливать или отказываться от переговоров, это послужит еще одним стимулом для введения санкций"

Ожидается, что сначала будет проведена двусторонняя встреча Путина с Зеленским, после этого будет назначен трехсторонний саммит с участием Трампа.

Среди возможных мест проведения саммита называются Рим, Женева и Будапешт.

