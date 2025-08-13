Евросоюз может ввести санкции в случае отказа Путина от встреч по Украине

В ЕС промедление или отказ от встречи Путина с Зеленским воспримут как очередной повод для введения новых антироссийских санкций, сообщает The Telegraph.

Новые санкции ЕС против РФ могут быть введены на фоне любых осложнений с проведением двусторонней встречи президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник The Telegraph.

"Если Путин будет медлить, увиливать или отказываться от переговоров, это послужит еще одним стимулом для введения санкций"

– сообщение

Ожидается, что сначала будет проведена двусторонняя встреча Путина с Зеленским, после этого будет назначен трехсторонний саммит с участием Трампа.

Среди возможных мест проведения саммита называются Рим, Женева и Будапешт.