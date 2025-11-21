Европейские государства согласились на возвращение России в G8 - СМИ

Хотя немецкий канцлер Фридрих Мерц выступает против, европейские страны уже согласились на возврат России в G8 после урегулирования украинского конфликта – об этом сказано в утекшем в СМИ проекте Британии, Германии и Франции.

Агентство Reuters выяснило, что европейское предложение по урегулированию украинского конфликта подразумевает восстановление членства России в "Большой восьмерке".

"Россия будет приглашена обратно в G8"

– европейская инициатива по Украине

Также европейские государства предлагают поэтапное возвращение России в западную систему экономических отношений. В тексте представленного Вашингтону документа этот пункт формулируется как "реинтеграция РФ в глобальную экономику".

Отмечается, что ответный европейский документ был разработан дипломатами Британии, Германии и Франции.

Официальные заявления пока что противоречат данным Reuters: немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил сегодня, что Россию не стоит восстанавливать в G8, поскольку почти все участники G7 не согласны на это.