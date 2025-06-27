Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что представители европейских бюрократий до сих пор не могут принять выбор людей Грузии обвиняя страну в антизападной позиции.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением о том, что Грузия надеется на изменение европейской бюрократической системы, поскольку она, по его мнению, до сих пор не смирилась с тем, что выбрал грузинский народ – развитие и мир в собственной стране. В свете последних парламентских выборов (осень 2024 года) Запад всячески обвинял Грузию в антизападной позиции, особенно после того, как решение об интеграции страны в Европейский союз было отложено на три года.

Европейские политики, а также представители верхушки США призывали к пересмотру результатов выборов и всячески подчеркивали необходимость Грузии вернуться к демократическим идеям.

«Мы видим, что в европейской бюрократии есть люди, которые не могут смириться с волей грузинского народа в пользу мира и развития страны. Также в предыдущей администрации США было немало бюрократов, которые тоже не могли принять волю грузинского народа»

– Ираклий Кобахидзе

Премьер также отметил, что страна ожидает и надеется, что среди европейских бюрократов произойдут изменения, как и в США. Кроме того, по его мнению, западные коллеги отказались принимать грузинский выбор ещё до парламентских выборов. Однако мнение грузинского народа останется неизменным, несмотря на активность оппозиции, добавил грузинский премьер.

Напомним, что ряд оппозиционных партий получили депутатские мандаты (суммарно 40 процентов парламента), однако до сих пор отказались признавать победу правящей ныне партии "Грузинская мечта" и считают её власть нелегитимной.