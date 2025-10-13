Вестник Кавказа

Евро подешевел до 90 рублей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курс евро на Московской бирже опустился ниже в 90 рублей. Последний раз он находился на этой отметке в июле нынешнего года.

В понедельник, 24 ноября, курс евро подешевел до 89,89 рубля. Европейская валюта опустилась ниже отметки в 90 рублей впервые с 10 июля 2025 года.

В свою очередь, курс доллара упал до 78,54 рубля. Американская валюта последний раз достигала такой отметки в мае 2023 года.

Укреплению рубля способствует рост спроса на валюту со стороны экспортеров перед грядущими налоговыми вычетами, а также улучшение внешней конъюнктуры.

