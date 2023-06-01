Эвакуация постояльцев: гостиница дымилась на Дону

Задымление гостиницы в центре Ростова-на-Дону привело к эвакуации сотрудников и постояльцев. Обстановка уточняется.
Постояльцы одной из гостиниц, расположенной в центре Ростова-на-Дону были эвакуированы в результате задымления хозпостройки.
"12:50 мск поступило сообщение о задымлении в хозпостройке на территории гостиницы "Маринс парк отель" на Буденновском проспекте, 59"
– пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Уточняется, что всего было эвакуировано 50 посетителей и три сотрудника. В настоящее время обстановка уточняется.