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Эвакуация постояльцев: гостиница дымилась на Дону

Эвакуация постояльцев: гостиница дымилась на Дону
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Задымление гостиницы в центре Ростова-на-Дону привело к эвакуации сотрудников и постояльцев. Обстановка уточняется.

Постояльцы одной из гостиниц, расположенной в центре Ростова-на-Дону были эвакуированы в результате задымления хозпостройки.

"12:50 мск поступило сообщение о задымлении в хозпостройке на территории гостиницы "Маринс парк отель" на Буденновском проспекте, 59"

– пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что всего было эвакуировано 50 посетителей и три сотрудника. В настоящее время обстановка уточняется.

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