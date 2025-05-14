Это будет долгий путь – Трамп об урегулировании с Ираном

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет решить проблему иранского атома, однако процесс урегулирования займет время.
"У нас есть ситуация с Ираном, которой мы собираемся заняться. Тем или иным способом, но мы ей займемся, 100%, все будет сделано любезно или нелюбезно. Но нелюбезно - это не очень хороший вариант для них. Мы говорим с ними. Это будет долгий путь"
– Дональд Трамп
По словам Трампа, США намерены и дальше участвовать в решении проблем Ближнего Востока. В этой связи американский лидер особенно отметил ценность связей с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.
Напомним, что представители Ирана и США провели уже четыре раунда переговоров по ядерной сделке. Последний на данный момент раунд состоялся в минувшие выходные в Омане. Ему предшествовали три раунда, прошедшие в прошлом месяце. Первый и третий раунд переговоров состоялись в Омане, а второй – в Италии.