Это будет долгий путь – Трамп об урегулировании с Ираном

Президент США Трамп заявил, что Вашингтон добьется решения проблемы иранского атома.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет решить проблему иранского атома, однако процесс урегулирования займет время.

"У нас есть ситуация с Ираном, которой мы собираемся заняться. Тем или иным способом, но мы ей займемся, 100%, все будет сделано любезно или нелюбезно. Но нелюбезно - это не очень хороший вариант для них. Мы говорим с ними. Это будет долгий путь"

– Дональд Трамп

По словам Трампа, США намерены и дальше участвовать в решении проблем Ближнего Востока. В этой связи американский лидер особенно отметил ценность связей с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.

Напомним, что представители Ирана и США провели уже четыре раунда переговоров по ядерной сделке. Последний на данный момент раунд состоялся в минувшие выходные в Омане. Ему предшествовали три раунда, прошедшие в прошлом месяце. Первый и третий раунд переговоров состоялись в Омане, а второй – в Италии.