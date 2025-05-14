Вестник Кавказа

Это будет долгий путь – Трамп об урегулировании с Ираном

Это будет долгий путь – Трамп об урегулировании с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент США Трамп заявил, что Вашингтон добьется решения проблемы иранского атома.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет решить проблему иранского атома, однако процесс урегулирования займет время. 

"У нас есть ситуация с Ираном, которой мы собираемся заняться. Тем или иным способом, но мы ей займемся, 100%, все будет сделано любезно или нелюбезно. Но нелюбезно - это не очень хороший вариант для них. Мы говорим с ними. Это будет долгий путь"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, США намерены и дальше участвовать в решении проблем Ближнего Востока. В этой связи американский лидер особенно отметил ценность связей с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. 

Напомним, что представители Ирана и США провели уже четыре раунда переговоров по ядерной сделке. Последний на данный момент раунд состоялся в минувшие выходные в Омане. Ему предшествовали три раунда, прошедшие в прошлом месяце. Первый и третий раунд переговоров состоялись в Омане, а второй – в Италии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.