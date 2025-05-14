В Иране заявили о важности признания его ядерной деятельности

В Тегеране заявили, что Иран продолжает переговоры с США в рамках логики и взаимоуважения. В апреле прошли три раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами сообщил, что Тегеран продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу ядерной программы в рамках взаимоуважения и логики.

Вице-президент страны подчеркнул, что Иран всегда заявлял, что его ядерная деятельность должна быть официально признана, а интересы Тегерана должны быть обеспечены.

Он добавил, что попытки ликвидировать все иранские достижения через давление на него не принесли никаких результатов, и не принесут их в будущем.

Вапреле прошли три раунда переговоров между Ираном и США по ядерной сделке. Тегеран представлял глава МИД Аббаса Арагчи, а Вашингтон – спецпосланник президента Стивен Уиткофф.