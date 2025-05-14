Вестник Кавказа

В Иране заявили о важности признания его ядерной деятельности

В Иране заявили о важности признания его ядерной деятельности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тегеране заявили, что Иран продолжает переговоры с США в рамках логики и взаимоуважения. В апреле прошли три раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами сообщил, что Тегеран продолжает переговоры с Вашингтоном по поводу ядерной программы в рамках взаимоуважения и логики.

Вице-президент страны подчеркнул, что Иран всегда заявлял, что его ядерная деятельность должна быть официально признана, а интересы Тегерана должны быть обеспечены.

Он добавил, что попытки ликвидировать все иранские достижения через давление на него не принесли никаких результатов, и не принесут их в будущем.

Вапреле прошли три раунда переговоров между Ираном и США по ядерной сделке. Тегеран представлял глава МИД Аббаса Арагчи, а Вашингтон – спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1015 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.