Ессентуки отметят 200-летний юбилей в августе

В конце августа Ессентуки отметят 200-летие курорта. В городе подготовили праздничную программу, которая будет интересна как взрослым, так и детям.

В честь 200-летия Ессентуков подготовлена праздничная программа. Она пройдет с 29 по 31 августа, рассказал глава города Владимир Крутников.

"Курортное небо украсят воздушные шары, фестиваль воздухоплавания пройдет благодаря национальному проекту "Туризм"

- Владимир Крутников

В рамках праздничной программы также состоится торжественное открытие еще одного знакового места – флаговой площадки. Оно намечено на 30 августа.

Помимо этого, жителей Ессентуков ожидают концерты, ночное свечение аэростатов и детская театрализованная программа.

Утром 30 августа также стартует Крестный ход от Пантелеймоновского храма до источника минеральной воды №17.