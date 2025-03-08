Экспорт российского подсолнечного масла в Турцию вырос в 1,6 раза

Россия в 2025 года в 1,6 раза увеличила поставки в Турцию подсолнечного масла. За семь месяцев было поставлено свыше 560 тыс т масла.

В январе-июле этого года Россия серьезно нарастила поставки подсолнечного масла в Турцию, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт".

Поставки выросли в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в 1,6 раза - до $640 млн. При этом в натуральном выражении экспорт увеличился на 17%, до более 560 тыс т продукта.

Турция входит в тройку главным покупателей российского подсолнечного масла, наряду с Ираном и Индией. Турция занимает второе место, уступая Ирану.