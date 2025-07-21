Еще в трех городах Абхазии начнут выдавать российские паспорта

В скором времени жители Абхазии, желающие получить российские паспорта, смогут сделать это в Гагре, Сухуме и Очамчыре, рассказал начальник паспортного отдела МВД Абхазии Астамур Колбая.
"Мы ожидаем приезда наших российских коллег ориентировочно в сентябре. Граждане Республики Абхазия, которые также являются гражданами Российской Федерации, но имеют лишь заграничный паспорт, смогут обратиться в те подразделения, где коллеги будут базироваться"
- Астамур Колбая
Список документов, необходимых для получения внутреннего российского паспорта без прописки, пока не определен, его опубликуют позднее, отметил сотрудник МВД страны, передает Sputnik Абхазия.
Напомним, внутренние российские паспорта на территории Абхазии и Южной Осетии будут выдаваться до августа 2028 года, указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.