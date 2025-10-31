Еще одну прогулочную зону у воды создадут в Сочи

Жителям и гостям Сочи в скором времени будет доступна новая зона для прогулок, ее создание анонсировали в администрации города-курорта.

Прогулочную зону создадут в Лазаревском районе Сочи, подробности рассказали в мэрии города-курорта.

Объект будет создан на Батумском шоссе. Зона будет пролегать вдоль реки Восточный Дагомыс. Работы по ее созданию станут продолжение ремонта набережной, который прошел два года назад, при этом использовались средства, полученные за счет курортного сбора.

Как рассказал глава Лазаревского района Максим Ермолаев, районная администрация давно была осведомлена о необходимости открытия у реки Восточный Дагомыс зоны для прогулок. А нынешней весной участок набережной, на котором и будет создано место для прогулок, выиграл проходивший по всей Кубани конкурс проектов местных инициатив, устроенный в рамках программы "Региональная политика и развитие гражданского общества".

"Из краевого и городского бюджета на реализацию проекта направлено порядка 8 млн рублей"

– Максим Ермолаев

Сроки завершения работ – до 2026 года.