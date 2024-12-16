Еще двоих членов банды Басаева осудили на длительные сроки

Двух участников банды Басаева и Хаттаба приговорили к лишению свободы. Они причастны к нападению на военных в Чечне в 1999 году.

Двум членам террористической группировки во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом вынесли приговор, сообщает информационный центр Следственного комитета.

Установлено, что боевики Вахид Хамзатханов и Тахир Бегельдиев участвовали в нападении на российских военных в станице Червленной в Чечне в октябре 1999 года.

Отмечается, что суд признал обвиняемых виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В СКР уточнили, что оба Хамзатханова приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бегельдиева – к 21 году. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.