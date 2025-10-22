Вестник Кавказа

ЕС не будет поставлять в РФ цветы и игрушки с моторчиками

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЕС лишил россиян возможности покупать цветы и игрушки с моторчиком, поставляемые из стран Евросоюза. В соответствие с 19-м пакетом санкций эту продукцию больше не будут поставлять в РФ.

На экспорт роз, рододендронов и азалий из стран Евросоюза в Россию введен запрет. Такое положение начало действовать в рамках 19 пакета санкций ЕС.

Полный список запрещенных для ввоза в Россию растений включает в себя даже черенки для посадки. Также в РФ из стран ЕС нельзя импортировать части растений и цветы без бутонов, листву, ветки, траву, мох и лишайники.

В соответствие с документом ЕС, в Россию также перестанут ввозить детские игрушки с двигателем.  К этой группе относятся трехколесные велосипеды, самокаты, детские автомобили и куклы.

Напомним, что основными поставщиками роз в Россию являются Нидерланды, Армения, Беларусь, Эквадор. Санкции ЕС могут обеспечить рост экспорта цветов из дружественных стран в Россию.

