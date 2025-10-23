ЕС создаст новый орган разведки – СМИ

Евросоюз планирует создать новый разведывательный орган для увеличения эффективности данных национальной разведки, пишут в британских СМИ.

В планах Еврокомиссии есть образование нового специального органа разведки для обобщения и большего использования данных, получаемых от национальных разведок, сообщает британское издание Financial Times, ссылаясь на источники.

Согласно информации издания, ведомство планирует возглавить Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕК изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки. В рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа"

– Financial Times

Тем не менее, согласно источникам, концепция будущей структуры находится еще в стадии проекта, сроки его реализации пока не установлены.

Сообщается, что Еврокомиссия планирует объединить все данные, получаемые от разведслужб стран ЕС для того, чтобы сделать их "более полезными и эффективными для партнеров".

Пока весь план по созданию нового органа не был доведен до всех стран-участниц ЕС.

Кроме того, согласно источникам, представители нынешнего основного органа внешней разведки ЕС – Разведывательного и ситуационного центра ЕС (INTCEN) могут выступить против инициативы, поскольку функции нового ведомства могут полностью заменить их основную работу.