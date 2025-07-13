ЕС начал неофициальное обсуждение 19-го пакета санкций против России

В Евросоюзе приступили к обсуждению 19-го пакета санкций в отношении РФ. Пока оно ведется на неофициальном уровне.

Европейский союз на неофициальном уровне начал обсуждать 19-й пакет антироссийских санкций, заявил депутат Европарламента из Чехии Томаш Здеховски.

"Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций - не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций"

- Томаш Здеховски

Он уточнил в разговоре с Известиями, что в новом санкционном пакете акцент будет сделан на ужесточении контроля, расширении вторичных ограничений и уточнении экспортно-импортного контроля.

Напомним, что 18-й пакет антироссийских санкций еще не согласован. Его принятие блокируют Венгрия и Словакия из-за плана Еврокомиссии, предусматривающего запрет на поставки в ЕС энергоресурсов из России к началу 2028 года.