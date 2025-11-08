Вестник Кавказа

Ереван и Афины договорились о борьбе с культурной контрабандой

Археология
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения и Греция договорились о взаимном сотрудничестве и проведении совместных мероприятий по поиску украденных артефактов и дальнейшему предотвращению подобных преступлений.

Правительство Армении одобрило соглашение с Грецией о совместных действиях по предотвращению незаконного оборота культурных ценностей.

Соглашение между двумя странами будет регулировать: противодействие незаконным раскопкам, контрабанде культурных ценностей, действия по возврату украденных артефактов в страны их происхождения – в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО 1970 года.

Армения и Греция договорились обмениваться информацией о кражах и вызывающих подозрения аукционах, а также совместно готовить кадры через программы обучения и обмена опытом для более эффективной реституции и возвращения похищенного.

