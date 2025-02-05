Вестник Кавказа

Армения готова развивать перекрестный туризм с Грецией

© Фото: пресс-служба Минэкономики Армении
Ереван и Афины планируют заключить соглашение о развитии туризма и культурных обменов между Арменией и Грецией - прочной основой для расширения сотрудничества двух стран станет их многолетнее партнерство.

Министр экономики Армении Геворк Папоян на полях Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), проходящей в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, провел встречу с министром туризма Греции Ольгой Кефалоянни. Темой их беседы стало подписание меморандума о сотрудничестве в сфере туризма, передает пресс-служба армянского ведомства.

Глава Минэкономики Армении в ходе встречи отметил: отношения между Арменией и Грецией имеют глубокие исторические корни, а их многолетнее партнерство служит прочной основой для расширения сотрудничества, передает Sputnik Армения.

Геворк Папоян пригласил Ольгу Кефалоянни посетить Армению, чтобы лично убедиться в том, что у Армении имеется большой туристический потенциал, который она готова показать туристам из Греции.

Греческий министр приняла приглашение, отметив, что в ходе визита готова подписать меморандум о сотрудничестве.

Новый документ станет стимулом для развития совместных инициатив и увеличения взаимного туристического потока, а также укрепит культурные и экономические связи между Арменией и Грецией, пришли к единому мнению переговорщики.

