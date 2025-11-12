Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением турецкого самолета в Хорватии

Президент Турции сделал публикацию в связи с крушением в Хорватии турецкого пожарного самолета. Он выразил соболезнования семье погибшего пилота.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением турецкого пожарного самолета в Хорватии, в результате которого погиб пилот.
"Мы получили известие о крушении в Хорватии пожарного самолета, принадлежащего нашему Главному управлению лесного хозяйства. Я глубоко опечален этим трагическим происшествием, в которой погиб один из наших пилотов"
– Эрдоган
Турецкий лидер выразил соболезнования семье погибшего, Турции и турецкому народу.
Самолет разбился накануне вечером, обломки воздушного судна были найдены возле города Сень. В Хорватию самолет прибыл для прохождения технического осмотра, но из-за неблагоприятной погоды так и не добрался до Загреба.