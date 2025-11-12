Вестник Кавказа

Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением турецкого самолета в Хорватии

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции сделал публикацию в связи с крушением в Хорватии турецкого пожарного самолета. Он выразил соболезнования семье погибшего пилота.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением турецкого пожарного самолета в Хорватии, в результате которого погиб пилот.

"Мы получили известие о крушении в Хорватии пожарного самолета, принадлежащего нашему Главному управлению лесного хозяйства. Я глубоко опечален этим трагическим происшествием, в которой погиб один из наших пилотов"

– Эрдоган

Турецкий лидер выразил соболезнования семье погибшего, Турции и турецкому народу.

Самолет разбился накануне вечером, обломки воздушного судна были найдены возле города Сень. В Хорватию самолет прибыл для прохождения технического осмотра, но из-за неблагоприятной погоды так и не добрался до Загреба.

