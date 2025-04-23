Эрдоган призвал Индию и Пакистан к дипломатии

К Индии и Пакистану обратился президент Турции Эрдоган. Он призвал страны предотвратить расширение конфликта и прибегнуть к дипломатии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к властям Индии и Пакистана и призвал их решить конфликт мирным путем. Выступление турецкого лидера состоялось на пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани.

С его слов, ряд лиц заинтересованы в эскалации конфликта и "подливают масло в огонь".

"Несмотря на это, мы хотим, чтобы заработали дипломатические каналы для предотвращения роста напряженности"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он также напомнил о важности его разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который состоялся 7 мая. Тогда они обсудили напряженность между Индией и Пакистаном. Эрдоган пообещал Шарифу, что Анкара готова сделать все возможное для предотвращения эскалации напряженности.