Эрдоган призвал Баку и Москву к сдержанности

Президент Турции призвал Россию и Азербайджан к сдержанности. Он также сообщил, что беседовал с Алиевым – в Баку настроены на урегулирование.

Ситуация между Россией и Азербайджаном была одной из тем, которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил накануне не встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

По словам Эрдогана Турция внимательно следит за напряженностью между Баку и Москвой.

"Данный вопрос был в повестке нашей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги. Он не сторонник сохранения этой проблемы или ее эскалации. Я понял из его заявлений, что он настроен на урегулирование"

– Эрдоган

Также президент Турции отметил, что и с Москвой, и с Баку у Анкары глубокие отношения и призвал стороны к умеренности и решению ситуации.

"Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять умеренность. Мы считаем, что вопрос можно решить проще и разумнее за счет заявлений, которые снимут дипломатическую напряженность"

– Эрдоган

К данной проблеме следует подходить с умеренных позиций, подчеркнул турецкий лидер.

"Мы знаем, что оба наших друга ( Ильхам Алиев и Владимир Путин) обладают необходимым уровнем понимания, чтобы преодолеть эту проблему"

– Эрдоган