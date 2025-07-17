Вестник Кавказа

Эрдоган пока не планирует встречаться с делегациями России и Украины в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
В планах турецкого лидера пока нет встреч с российской и украинской делегациями, которые в ближайшее время могут провести новый раунд переговоров в Стамбуле.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что в настоящее время глава государства не планирует проводить встречи с делегациями РФ и Украины в Стамбуле, передает РИА Новости.

"Пока таких планов нет"

– администрация президента Турции

Очередной раунд прямых переговоров между РФ и Украиной может пройти в Турции на этой неделе, предположительно 24-25 июля. В качестве места встречи делегаций рассматривается дворец Чираган.

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