Эрдоган оценил свой разговор с Трампом

Турецкий лидер поведал подробности своего разговора с главой Белого дома. По его словам, беседа получилась очень продуктивной и сердечной.

Президент Турции назвал продуктивным свой сегодняшний разговор с коллегой из Соединенных Штатов. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в ходе телефонной беседы с Дональдом Трампом затрагивались ситуации в секторе Газа, Сирии и вокруг Украины.

"Сегодняшний телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов, моим дорогим другом Дональдом Трампом, был очень продуктивным, всеобъемлющим и сердечным"

– турецкий лидер

Он добавил, что поговорил также с главой Белого дома о глобальной торговле, ирано-американских переговорах и ряде других вопросов.

"С господином Трампом мы подтвердили нашу волю к улучшению отношений между Турцией и США, особенно в области оборонной промышленности и торговли"

– глава турецкого государства

По словам Эрдогана, общаясь с Трампом, он сказал, что высоко ценит его усилия, направленные на прекращение конфликтов.

Кроме того, он сообщил о готовности Анкары оказать необходимую поддержку для того, чтобы в регионе наступили мир и стабильность.

"Я сказал, что буду очень рад как можно скорее принять моего дорогого друга в Турции, и он пригласил нас в США. Я надеюсь встретиться с моим другом Трампом в ближайшее время и желаю, чтобы наша встреча была полезной для наших стран"

– Реджеп Тайип Эрдоган