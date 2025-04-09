Эрдоган оценил свой разговор с Трампом

Президент Турции назвал продуктивным свой сегодняшний разговор с коллегой из Соединенных Штатов. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в ходе телефонной беседы с Дональдом Трампом затрагивались ситуации в секторе Газа, Сирии и вокруг Украины.
"Сегодняшний телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов, моим дорогим другом Дональдом Трампом, был очень продуктивным, всеобъемлющим и сердечным"
– турецкий лидер
Он добавил, что поговорил также с главой Белого дома о глобальной торговле, ирано-американских переговорах и ряде других вопросов.
"С господином Трампом мы подтвердили нашу волю к улучшению отношений между Турцией и США, особенно в области оборонной промышленности и торговли"
– глава турецкого государства
По словам Эрдогана, общаясь с Трампом, он сказал, что высоко ценит его усилия, направленные на прекращение конфликтов.
Кроме того, он сообщил о готовности Анкары оказать необходимую поддержку для того, чтобы в регионе наступили мир и стабильность.
"Я сказал, что буду очень рад как можно скорее принять моего дорогого друга в Турции, и он пригласил нас в США. Я надеюсь встретиться с моим другом Трампом в ближайшее время и желаю, чтобы наша встреча была полезной для наших стран"
– Реджеп Тайип Эрдоган