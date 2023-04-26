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Эрдоган и Путин обсудят энергетическое сотрудничество

Эрдоган и Путин обсудят энергетическое сотрудничество
© Фото: Сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует завтра перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в турецком Мерсине провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Завтра незадолго до церемонии завоза первого ядерного топлива на АЭС "Аккую" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил сегодня пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

"В ходе этого телефонного разговора главы двух стран обсудят двусторонние отношения и энергетическое сотрудничество",

- рассказал Калын.

Церемония запланирована на четверг. Ранее турецкий лидер отметил, что Путин подключится к ней в режиме видеоконференции, передает Sputnik Турция.

Когда заработает АЭС &quot;Аккую&quot;?

Когда заработает АЭС "Аккую"?

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