Экс-замминистра образования возглавил Конституционный суд Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Георгий Модебадзе назначен новым главой Конституционного суда Грузии. На этом посту он сменил Ирину Имерлишвили, перебравшуюся на другое место работы.

Новым главой Конституционного суда Грузии стал Георгий Модебадзе. Указ о его назначении подписал президент страны Михаил Кавелашвили.
В сообщении, распространенном 23 октября пресс-службой администрации президента, сказано, что Модебадзе ранее много лет работал в судебной системе.

"Георгий Модебадзе имеет многолетний опыт работы в судебной системе, а также занимал должность первого заместителя министра образования, науки и молодежи Грузии"

– администрация грузинского президента

Напомним, с 2016 года Конституционный суд Грузии возглавляла Ирина Имерлишвили. Ранее в этом месяца она сообщила, что покидает эту должность в связи с переходом на другое место работы.

