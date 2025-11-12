Экономика России России восстановилась, несмотря на шоки 2022 года – глава ЦБ РФ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что экономика России достаточно быстро восстановилась, несмотря на сложный 2022 год.
Заявление было сделано на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025".
"Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась"
– Эльвира Набиуллина
Напомним, что ныне российская инфляция составляет 7,98%, ключевая ставка – 17% годовых. В июле 2022 года инфляция составляла 15,1%, ключевая ставка – 9%. После шоков 2022 года ЦБ поднял ее до рекордно высокого уровня – 21% годовых.