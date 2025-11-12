Вестник Кавказа

Экономика России России восстановилась, несмотря на шоки 2022 года – глава ЦБ РФ

Набиуллина Эльвира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что экономика России достаточно быстро восстановилась, несмотря на сложный 2022 год.

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка РФ считает, что экономика России восстановилась быстро, даже вопреки противоположным ожиданиям в 2022 году.

Заявление было сделано на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025".

"Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась"

– Эльвира Набиуллина

Напомним, что ныне российская инфляция составляет 7,98%, ключевая ставка – 17% годовых. В июле 2022 года инфляция составляла 15,1%, ключевая ставка – 9%. После шоков 2022 года ЦБ поднял ее до рекордно высокого уровня – 21% годовых.

