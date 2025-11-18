Единая электронная платформа для туристов появится в Узбекистане

Специальное приложение для туристов, приезжающих из-за рубежа, создают в Узбекистане. Там можно будет оформить SIM-карту, купить билет на транспорт или в музей.

Особое приложение для туристов запустят в середине следующего года в Узбекистане.

Пользователи смогут с его помощью оформить местную SIM-карту в электронном формате (eSIM). Функционал приложения будет также подразумевать возможность автоматически зарегистрироваться по месту пребывания.

В платформу планируется интегрировать и систему единого билета, с помощью которой гости Узбекистана смогут посещать музеи и культурные учреждения. Доступна будет в приложении и покупка билетов на транспорт. Еще одна важная функция – составление маршрутов.

Приложением можно будет пользоваться с первого июля будущего года.