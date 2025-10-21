Джалали заявил о возможном визите Путина в Иран в 2026 году

Посол ИРИ в РФ Джалали сообщил о возможном визите Путина в Иран летом 2026 года, когда Тегеран примет Каспийский саммит.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в ИРИ может пройти летом 2026 года. По словам Джалали, визит Путина может быть приурочен к Каспийскому саммиту.

"Если проведение этого саммита будет одобрено (странами-участниками - ред.), поездка господина Путина (в Иран - ред.) состоится в месяце мордад (июль-август - ред.) следующего года" – Казем Джалали

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров отметил, что РФ положительно относится к инициативе провести VII Каспийский саммит в Тегеране в августе 2026 года.