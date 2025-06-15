Вестник Кавказа

Израиль и ХАМАС близки к перемирию

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Израильские СМИ сообщают, что посредники получили ответ ХАМАС на предложение о 60-дневном перемирии. Палестинское движение согласилось с условиями.

Движение ХАМАС ответило согласием на предложение о прекращении огня в секторе Газа, передает израильский новостной портал Ynet.

По данным СМИ, палестинское движение передало ответ посредникам, вскоре решение о перемирии будет объявлено.

В ХАМАС ранее не раз подчеркивали, что соглашение должно включать "гарантии прекращения огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и ввоз в анклав гуманитарной помощи".

Ранее на этой неделе агентство Maan писало, что предложение по перемирию на 60-дневный включает также освобождение 10 заложников и передачу 18 тел погибших Израилю. Также предложение включает пункт об отводе армии Израиля за линию "Мораг" на юге сектора Газа, она проходит между городами Рафах и Хан-Юнис.

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