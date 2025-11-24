Вестник Кавказа

Два масштабных пожара в лесу потушили в Геленджике

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарные справились с двумя лесными пожарами, произошедшими во вторник в лесу в Геленджике. Суммарная площадь возгораний превысила 7 га.

В Геленджике успешно ликвидировали два пожара, вспыхнувших в лесу. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 25 ноября на страницах в соцсетях краевого лесопожарного центра.

"Сегодня, 25 ноября, в 17:40 пожар (в районе СНТ "Сосновка") был полностью потушен на площади около 4,5 га"

– лесопожарный центр

Еще один пожар вспыхнул в возле села Прасковеевка. Площадь возгорания составила около 3 га, его удалось ликвидировать ближе к 19:00.

В тушении обоих пожаров был задействован вертолет Ка-32. Были сброшены 9 тонн воды. К вечеру вторника возгорания удалось локализовать на общей площади 7,5 га.

