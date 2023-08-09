ДТП в Гагре: одна из погибших - туристка из Крыма

Опубликовано: 17:20, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии в ДТП погибла российская туристка, еще несколько туристов из России госпитализированы с травмами. Авария произошла в Гагрском районе.

В Абхазии произошло смертельное ДТП, одной из жертв которого стала российская отдыхающая.

В районе Гагры столкнулись микроавтобус с туристами и кроссовер, в результате погибли два человека. Одна из погибших - молодая туристка из Крыма, информирует российское посольство.

Госпитализированы после автоаварии 12 человек, одна женщина помещена в реанимационное отделение Гагрской больницы в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших есть российские туристы.