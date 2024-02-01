Вестник Кавказа

Древние цивилизации покажут туристам в КЧР

Древние цивилизации покажут туристам в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристический маршрут "По пути древних цивилизаций", который проходит по знаковым местам Карачаево-Черкессии, внесли в список федерального значения. Маршрут рассчитан на четыре дня и рассказывает о древнем пласте культур республики.

Маршрут для туристов в Карачаево-Черкессии "По пути древних цивилизаций" попал в список национальных туристических маршрутов России.

В ходе экскурсий путешественники могут ознакомиться с древней культурой цивилизаций, которые раньше населяли республику и весь Кавказ. Информацию об этом сообщили в Министерстве туризма региона. 

Отмечается, что нацмаршрут действует круглый год и имеет протяженность порядка 715 км. Его прохождение займет четыре дня. 

В течение этого времени путешественники посетят свыше 20 знаковых исторических и природных объектов. 

Туристический путь стал вторым маршрутов в регионе, который попал в список национальных. 

Ранее в реестр попал туристический маршрут "Сказочная Карачаево-Черкессия". 

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