В КЧР потратила 1,5 млрд рублей на инфраструктуру сел

Карачаево-Черкесия потратила 1,5 млрд рублей на развитие сел в течение трех лет. За эти средства были возведены и восстановлены объекты образования, культуры и водоснабжения.

Власти Карачаево-Черкесии в течение трех лет масштабно развивали инфраструктуру региональных сел. За это время на ремонт и возведение территорий было потрачено 1,5 млрд рублей. Работы проводились по программе "Комплексное развитие сельских территорий".

В рамках этого проекта восстановили и возвели школы, детские сады, автомобильные дороги и дома культуры. Информацию об этом предоставило Министерство сельского хозяйства республики.

"В 2021—2023 годах на развитие инфраструктуры в сельской местности по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» направили более 1,5 миллиарда рублей. Построили и отремонтировали 40 объектов — это школы, детский сад, дома культуры, 5,3 км дорог. Проложили 116 км водопроводов"

– Минсельхоз КЧР

В этом году реализация программы в регионе будет продолжена. Власти возведут несколько объектов образования и водоснабжения.

Также регион намерен помочь молодым семьям в приобретение жилья. В прошлые годы власти помогли приобрести и построить жилье 36 семьям.