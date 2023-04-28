Доллар дешевел на открытии торгов

Опубликовано: 7:24, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар и евро дешевели на открытии торгов Мосбиржи. Юань остался на прежних ценовых рубежах.

Курс доллара и евро демонстрировали отрицательную динамику на открытии утренних торгов Мосбиржи. Так, американская валюта снизилась по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торг на 4,25 копейки, составив 81,29 рубля.

Европейская валюта подешевела на 0,75 копейки и составил 89,71 рубля. Стоимость юаня остается стабильной и составляет 11,71 рубля.

Сколько доллар будет стоить завтра?

Согласно прогнозу аналитиков, завтра стоимость доллара составит 81,04 рубля. Минимальный курс – 79, 91, а максимальный – 82, 17 рублей.