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ЦБ понизил курс доллара и повысил курс евро

ЦБ понизил курс доллара и повысил курс евро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Центробанк РФ понизил курс доллара и повысил курс евро на 28 апреля 2023 года. Юань остался на прежних ценовых позициях.

Банк России, установив на 28 апреля официальный курс доллара на уровне 81,5601 рубля, снизил его на семь копеек. Стоимость европейской валюты была повышена на шесть копеек, до 90,2023 рубля.

Стоимость юаня не изменилась, сохранив уровень в 11,7609 рубля.

Сколько будет стоить доллар через неделю?

Согласно прогнозам аналитиков, стоимость доллара через неделю составит 81,34 рубля, минимум – 80, 20 рубля, а максимальное значение американской валюты составит 82,48 рублей.

Стоимость доллара снизилась на утренних торгах

Стоимость доллара снизилась на утренних торгах

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