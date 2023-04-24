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Стоимость доллара снизилась на утренних торгах

Стоимость доллара снизилась на утренних торгах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Доллар и евро на утренних торгах Мосбиржи торговались разнонаправленно. Стоимость Юаня не изменилась.

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи в понедельник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 9,5 копейки и составил 81,61 рубля. Стоимость евро росла на 24,5 копейки, составив 90 рублей.

В свою очередь курс юаня не изменился, сохранившись на уровне в 11,82 рубля.

Согласно мнению аналитиков, завтра, 25 апреля стоимость доллара составит 81,84 рубля. Минимальный курс будет равен 80,69 рублям, в максимальный – 82,99 рублям.

Доллар укреплялся на открытии торгов

Доллар укреплялся на открытии торгов

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