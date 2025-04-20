Доходы от продажи электроэнергии из Азербайджана в Грузию выросли

Азербайджан увеличил доходы от продажи электроэнергии в Грузию. В первом квартале было экспортировано более 405 млн кВт/ч электроэнергии.
С начала текущего года Азербайджан экспортировал в Грузию 405,4 млн кВт/ч электроэнергии, сообщает Госкомстат республики.
По данным комитета, доход от продаж указанного объема составил свыше $23 млн. Доходы от экспорта электроэнергии в стоимостном выражении увеличились на 28,3%.
Объем поставок электроэнергии в Грузию по сравнению с прошлогодними показателями вырос на 55,2 млн кВт/ч. В 2024 году экспорт составил 350,2 млн кВт/ч.