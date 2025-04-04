Для спасения озера Папас в Дагестане в него добавят воду

Власти Дагестана намерены наполнить озеро Папас водой из канала Мирза-Су. В настоящее время у водоема нет естественного стока.

В Дагестане в целях восстановления озера Папас пустят в него воду из канала Мирза-Су. Об этом информирует 21 мая Минприроды региона.

"Озеро Аджи (Папас) будет наполняться водой из канала Мирза-Су. <…> Специалистами Минприроды Дагестана проводились выездные обследования, рассматривались различные варианты поддержания уровня воды в озере и были произведены необходимые расчеты"

– региональное министерство

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день у озера нет естественного стока.

"Поэтому Минприроды Республики Дагестан во взаимодействии с управлением "Дагмелиоводхоз" принято решение о регулярной подаче воды из канала Мирза-Су в реку Артузен"

– Минприроды РД

Напомним, озеро Папас расположено на границе двух районов республики – Дербентского и Каякентсткого. Этот водоем – место гнездования, миграционных остановок и зимовки разных птиц, включая фламинго. В течение последних двух лет Минприроды проводило работы по его расчистке.