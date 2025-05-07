Дагестан лишился 600-летней достопримечательности

Каменный мост XV века почти полностью упал в реку после затяжных ливней в Дахадаевском районе Дагестана, из-за чего селение Кунки оказалось разделенным на две части. Мост имел статус исторического наследия, но не ремонтировался долгое время.

Печальные известия о разрушении одного из памятников кавказского средневековья пришли сегодня из селения Кунки (Дахадаевский район Дагестана) – там обрушился в реку каменный мост, возведенный 600 лет назад – в XV веке.

Как пишет ТАСС, мост разрушился по двум причинам – его очень давно не ремонтировали, а на днях по Дахадаевскому району прошли мощные ливни.

Депутат местного райсобрания Салих Салихов уточнил, что часть моста еще держится над рекой. Он пояснил, что мостом вплоть до момента обрушения активно пользовались селяне, так как Кунки расположено на обоих берегах.

Теперь же две части селения отрезаны друг от друга: дети не могут ходить в школу, пастухи – перегонять стада на пастбища.

Салихов также обратил внимание, что мост не просто стоял в Кунках 600 лет, а был признан объектом дагестанского исторического наследия. Селяне не раз просили отремонтировать его, но ничего не добились.