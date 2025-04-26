Вестник Кавказа

Свыше 50 сел в Дагестане отрезаны от мира из-за обвала скалы

Свыше 50 сел в Дагестане отрезаны от мира из-за обвала скалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане обвал скалы заблокировал автодорогу Гуниб - Цуриб, в результате без дорожного сообщения остались 53 населенных пункта. Специалисты выехали на место для расчистки дорожного полотна.

Скальная порода обвалилась в Дагестане этим утром, заблокировав дорогу, прервано автосообщение с 53 селами. 

"На границе Чародинского и Гунибского районов около с. Куллаб произошел обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб - Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района"

– ГУ МЧС России по Дагестану

Общее население оставшихся без транспортного сообщения населенных пунктов превышает 14 тыс человек.

Для расчистки дорожного полотна на место ЧП направлена бригада специалистов.

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