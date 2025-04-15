Для пассажиров Turkish Airlines открыта горячая линия

В Москве для российских туристов, столкнувшихся со сложностями из-за отмены и переноса рейсов компании Turkish Airlines открыта горячая линия. Перевозчик объявил об отмене авиарейсов 26 мая.

Горячая линия по ситуации с рейсами Turkish Airlines открыта для российских туристов, информирует пресс-служба "Турпомощи."

"На базе ассоциации "Турпомощь" организована "горячая линия", призванная поддержать российских организованных туристов, столкнувшихся с неудобствами из-за переносов и отмен рейсов авиакомпании Turkish Airlines"

– сообщение

Россияне по многоканальному телефону могут узнать о том, как изменилось расписание, уточнить информацию по поводу возврата ранее приобретенных авиабилетов, а также задать вопросы по другим актуальным проблемам, связанным с рейсами Turkish Airlines.

Ранее турецкий перевозчик принял решение об отмене рейсов в Москву. Узнать необходимую информацию можно по телефону горячей линии: +7 (499) 678-12-03.