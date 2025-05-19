Turkish Airlines отменяет рейсы в Москву

Часть рейсов Turkish Airlines до Москвы отменена из-за ограничений в аэропортах столицы.

Авиакомпания Turkish Airlines начала отменять рейсы до Москвы на фоне ограничений, которые вводились в столичных аэровокзалах в ночь на 26 мая, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР отмечают, что отменены или перенесены порядка 60% рейсов. Это также распространяется на Turkish Airlines.

Как отметила гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная, турецкая авиакомпания в некоторых случаях может указывать отмену вылета вместо задержки.

Напомним, что ограничения на полеты вводились 25 мая в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Это произошло на фоне атак БПЛА.