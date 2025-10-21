"Динамо-Махачкала" продлил беспроигрышную серию "Ростова" до восьми матчей

ФК "Ростов" в восьмой раз подряд не проиграл в текущем сезоне Чемпионата России по футболу: его домашний матч против "Динамо-Махачкала" завершился вничью 1:1.

Ничьей 1:1 завершилась сегодняшняя встреча между ФК "Ростов" и "Динамо-Махачкала" в Ростове-на-Дону. Клубы сыграли матч тринадцатого тура Чемпионата России по футболу.

"Ростов" всю игру уверенно противостоял попыткам "Динамо" прервать его беспроигрышную серию: на тридцать пятой минуте ростовский Роналдо поразил ворота гостей, после чего хозяева поля большую часть времени успешно отражали попытки махачкалинцев изменить счет.

На семьдесят девятой минуте Гамид Агаларов все-таки забил гол "Ростову", сравняв счет, на чем встреча и завершилась одиннадцать минут спустя.

Таким образом, "Ростов" не проигрывает в Чемпионате России на протяжении уже восьми игр – за это время он выиграл всего два матча, а остальные шесть свел вничью. Такая стратегия привела ростовский клуб на десятую строчку с 15 очками. Дальше "Ростову" предстоит встретиться с "Акроном" из Тольятти.

"Динамо-Махачкала" после тринадцати туров занимает тринадцатое место с 11 очками. 1 ноября он примет у себя дома "Крылья Советов" из Самары.