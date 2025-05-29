Диалог с США налажен и будет продолжен – Сергей Рябков

В МИД РФ заявили, что диалог с США продолжает развиваться, однако политика Вашингтона не поддается прогнозированию.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ прилагает максимальные усилия для нормализации отношений с США, хотя политика Белого дома импульсивна.
"Что касается политики Вашингтона, то она противоречива, она импульсивна, она слабо предсказуема. Это тоже факторы, которые ни мы, ни наши китайские коллеги не можем сбрасывать со счетов. Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы повысить шансы на успех усилий по хотя бы относительной нормализации наших отношений с США"
– Сергей Рябков
По словам Рябкова, диалог с США налажен и развивается на разных уровнях. Стороны продолжат контакты.
Как отметил замглавы МИД, Москва демонстрирует открытость к диалогу, но точек сближения с США пока не так много.