Вестник Кавказа

Диалог Путина и Трампа необходим для глобальной безопасности – Дмитриев

Диалог Путина и Трампа необходим для глобальной безопасности – Дмитриев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прямые контакты между российским и американским президентами нужны для обеспечения мира и глобальной безопасности – так прокомментировал прошедший сегодня телефонный разговор глав государств глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Диалог президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходим для глобального мира и безопасности, такое заявление сделал глава РФПИ, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев по итогам состоявшегося сегодня вечером телефонного разговора глав государств.

Он подчеркнул, что ставки сейчас максимально высоки.

"Их диалог необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности"

– Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ отметил, что от развития ситуации зависит дальнейший ход истории. Он выразил надежду на то, что победит настрой на сотрудничество.

Кроме того, глава РФПИ пояснил, что прямой контакт между Путиным и Трампом позволит остановить дезинформацию и стряхнуть ложные нарративы.

"Только диалог на самом высоком уровне может восстановить путь к правде и стабильности"

– Дмитриев

Напомним, о телефонном разговоре российского и американского лидеров сообщил сегодня сам Дональд Трамп. Факт проведения беседы подтвердил Дмитрий Песков.

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