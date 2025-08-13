Детский центр ментального здоровья откроют в Кабардино-Балкарии

Глава КБР подтвердил открытие в республике Центра ментального здоровья детей. Его создадут на базе регионального специализированного психоневрологического диспансера.

В Кабардино-Балкарии создадут Центр ментального здоровья детей. Об этом поведал 18 августа главе региона Казбек Коков.

Он подчеркнул, что учреждение откроется на базе детского корпуса Центра психиатрии и наркологии КБР, где в настоящее время проводится капитальный ремонт.



"Капитальный ремонт ведется в корпусе, где расположены детские отделения. Здесь медицинскую помощь получали дети в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Общая площадь здания составляет 2 тыс кв метров"

– глава региона

В свою очередь, в Минздраве республики поведали, что сейчас в психдиспансере завершаются демонтажные работы, после чего строители начнут устанавливать новую кровлю и заменять линии тепло-, водо- и электроснабжения. После этого будут проведены отделочные работы.

"Новая планировка помещений будет соответствовать принципам новой модели медицинской организации"

– Минздрав КБР

На эти цели из республиканского бюджета выделили более 82 млн рублей.