Десятки демонстрантов задержаны в Грузии за три дня – МВД

Грузинские правоохранители отчитались по задержаниям участников акций протеста за последние три дня. По их данным, десятки митингующих задержаны за блокирование дорог.

Искусственное перекрытие дорог стало причиной задержания 60 человек в Грузии, такое сообщение распространила пресс-служба МВД Грузии.

"Несмотря на то, что полиция неоднократно призывала участников акции протеста не совершать противоправных действий, поскольку их численность не дает им законного права перекрывать дорогу, демонстранты не подчинились призыву"

– МВД Грузии

Напомним, что правила проведения акций протеста в Грузии были ужесточены 17 октября. Если раньше незаконное блокирование дороги каралось штрафом, то теперь совершившие это правонарушение могут попасть под арест на срок до 15 суток.

Стоит отметить, что перекрывать дорогу на митинге в Грузии можно, но только если количество протестующих настолько велико, что все они физически не могут уместиться в пешеходной зоне.

