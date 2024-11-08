Вестник Кавказа

День энергии стартовал на COP29

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На COP29 в Баку начался День энергии, мира, помощи и восстановления. Сегодня проходят министерская встреча и пресс-конференция Парвиза Шахбазова.

На климатической конференции ООН (COP29) в Баку стартовал День энергии, мира, помощи и восстановления.

Сегодня в рамках этого дня проходят министерская встреча по энергетическим инициативам и инвестиционный форум по вопросам перехода к энергетике для Центральной Азии.

Кроме того, в этот день состоится пресс-конференция руководителя министерства энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.

Министр, выступая на инвестиционном форуме, заявил, что обсуждения в рамках COP29 укрепляют партнерство в области зеленой энергетики с Центральной Азией.

Кроме того, он отметил работу со странами региона и подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству в реализации проектов в области возобновляемой энергетики.

"В этом контексте мы инициировали сотрудничество по стратегической инициативе реализации Зеленого энергетического коридора Центральная Азия – Азербайджан"

- Павриз Шахбазов

Шахбазов сказал, что коридор рассматривается как важное звено в большой единой "зеленой" энергетической платформе, связанной с коридорами Каспийское море-Красное море-Европа и Азербайджан-Турция-Европа.

По его словам, в эту концепцию входят транспортировка значительных объемов "зеленой" энергии и водорода из Азербайджана и Центральной Азии в Турцию и Европу, интеграция ключевых центров производства и потребления энергии.

Министр добавил, что крупные энергопроекты не только обеспечивают передачу энергии, но и формируют дорожную карту для стабильного и устойчивого будущего.

"Надеемся, что этот форум и обсуждения укрепят партнерство в области "зеленой" энергетики между странами Центральной Азии, Азербайджаном и инвесторами и внесут вклад в реализацию нашего совместного подхода"

- Парвиз Шахбазов

COP29 в Баку

Напомним, COP29 стартовал 11 ноября в Баку. Конференция по климату продлится до 22 ноября. Подобное мероприятие впервые проходит на Южном Кавказе.

На конференцию прибыли руководители и представители ряда государств и организаций. 12 ноября состоялся саммит мировых лидеров, на котором обсуждалась климатическая повестка.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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