День без автомобиля объявили в Ташкенте 29 марта

В Ташкенте в пятницу проведут акцию "День без автомобиля". Горожан просят один день не пользоваться личным автотранспортов. Акция проводится по распоряжению президента Узбекистана.

Завтра в столице Узбекистана состоится "День без автомобиля". Акция проводится министерство экологии республики.

В Ташкенте 29 марта предлагается отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный, либо использовать для передвижения велосипеды и другие СИМ, не вредящие окружающей среде.

Согласно указу главы государства, в этот день, показывая пример населению, от автомобилей откажутся все руководители и сотрудники республиканских и региональных исполнительных органов в Ташкенте.

Акцию "День без автомобиля" в Ташкенте будут проводить ежемесячно, она призвана обратить внимание населения на проблемы экологии, а также связана с пропагандой здорового образа жизни, отказ от автомобиля стимулирует граждан больше ходить пешком и находиться на свежем воздухе.