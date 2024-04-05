МИД Азербайджана: из-за действий Армении оказались под угрозой более 500 видов дикой природы

Баку требует от Еревана компенсировать ему разрушение окружающей среды, длившееся десятки лет. Из-за действий Армении под угрозой оказались сотни диких животных, сообщили в азербайджанском МИД.

Армения своей деятельностью поставила под угрозу более 500 видов диких животных в Азербайджане. Об этом сказано в заявлении на сайте азербайджанского МИД.

В министерстве отметили, что к этому привели повсеместная вырубка лесов, безответственное и незаконное строительство и горнодобывающая деятельность в лесных районах, в том числе в тех, которые были охраняемыми природными заповедники до тех пор, пока в 1991 году их не оккупировала Армения.

"Эти шаги Армении нанесли серьезный ущерб естественной среде обитания на наших территориях, привели к истощению природных ресурсов, а также уничтожению существующего биоразнообразия"

– МИД АР

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в начале прошлого года Азербайджан начал первый арбитражный процесс с доказательствами разрушительной деятельности Армении.

"12 апреля 2024 года во Дворце мира в Гааге состоялось первое официальное судебное заседание по иску Азербайджана в рамках межгосударственного арбитража в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе"

– азербайджанское ведомство

В сообщении также сказано, что в рамках арбитража Баку призвал трибунал остановить продолжающиеся нарушения Бернской конвенции со стороны Еревана и потребовать полностью компенсировать причиненный окружающей среде вред.