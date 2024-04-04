Армения признала вину за обстрел Губадлинского района Азербайджана

СНБ Армении завершило расследование инцидента на границе с Азербайджаном, в результате которого был ранен азербайджанский пограничник в Губадлинском районе. Ведомство пришло к выводу, что в ЧП виноваты армянские пограничники.

Причиной ранения пограничника ГПС Азербайджана 10 апреля в Губадлинском районе стало нарушение правил армянскими пограничниками, заявили сегодня в СНБ Армении.

В ведомстве пояснили, что открыто уголовное дело – его фигурантами стали армянские пограничники, нарушившие сразу несколько правил несения службы.

В СНБ уточнили, что в тот день срочник, проходящий службу в погранвойсках СНБ, узнал, что армянский пастух со стадом заблудились и попали на азербайджанскую сторону.

Военный вместе с другими пограничниками принял решение самовольно перейти через границу, чтобы возвратить стадо. Таким образом мужчина нарушил правила несения службы. Его действия, хоть и совершенные по неосторожности, стали причиной большого ущерба и спровоцировали беспричинную перестрелке, что уже "поставило под угрозу жизнь и здоровье людей".

Напомним, СНБ еще 10 апреля заявила о готовности расследовать случившееся совместно с азербайджанскими пограничниками, а также анонсировала собственное расследование.

Скот был возвращен на территорию Армении в тот же день, пастух находится там же.

Сообщение ГПС Азербайджана

Госпогранслужба Азербайджана в среду сообщила, что армянские ВС открыли огонь с боевого поста, в результате был ранен офицер погранслужбы.

ЧП случилось в населенном пункте Джиджимли Губадлинского района. Два человека со стороны армянского села Неркин Хнзореск нарушили границу, и около двухсот голов скота были перемещены на расстояние около 300 м на территорию Азербайджана.

"Пограничный наряд ГПС Азербайджана, предотвращающий нарушение государственной границы, был обстрелян с боевого поста Вооруженных сил Армении, в результате чего был ранен старший лейтенант Ровшан Мамедов"

– ГПС Азербайджана

Раненый был сразу же госпитализирован. Открыто уголовное дело.